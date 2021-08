Olimpíada: Brasil bate EUA e se recupera no vôlei masculino

O Brasil derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 1 (parciais de 30/32, 25/23, 25/21 e 25/20), na madrugada desta sexta-feira (30) na Arena Ariake, em jogo da quarta rodada do Grupo B do torneio de vôlei masculino da Olimpíada de Tóquio (Japão).

Na partida, o principal pontuador verde e amarelo foi o ponteiro Lucarelli, com 19 acertos. Leal veio logo atrás, com 18 pontos. Em esportebet você acompanha tudo sobre a partida e conhece quem são os clubes favoritos das competições.

Com o resultado, o time nacional chegou aos oito pontos após quatro jogos, com três vitórias e uma derrota. Atualmente, o Brasil ocupa a vice-liderança da chave, atrás apenas do Comitê Olímpico Russo. A seleção brasileira pode se garantir nas quartas de final antes mesmo da última rodada da fase de grupos, quando enfrenta a França no sábado (31). Para isso, depende de uma derrota de Argentina ou França ainda nesta quarta rodada.

Já a seleção brasileira masculina de handebol conseguiu uma importante vitória de 25 a 23 sobre a Argentina, em partida válida pelo Grupo A da Olimpíada de Tóquio (Japão) disputada no Ginásio Nacional Yoyogi, e manteve vivas as possibilidades de classificação para as quartas de final.

Após um primeiro tempo, no qual dominou as ações e conseguiu vencer por 14 a 7, o Brasil viu a Argentina melhorar muito na etapa final. Mas a seleção brasileira conseguiu segurar a reação dos hermanos e fechou o confronto com triunfo de 25 a 23. João Pedro, com sete gols, foi o destaque da equipe nacional.

“Começamos muito bem no primeiro tempo, o Ferrugem foi excepcional e a defesa acertou tudo o que havíamos combinado. Estávamos conseguindo fazer no ataque as jogadas que treinamos, mas caímos de ritmo no segundo tempo. Isso tem acontecido durante a competição, temos que manter o nível e que isso sirva de lição para o jogo contra a Alemanha”, disse Rudolph Hackbarth ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

No próximo domingo (1), a partir das 7h30 (horário de Brasília), o Brasil enfrenta a Alemanha em jogo no qual define o seu futuro na competição olímpica.

Medalhistas do Brasil

O Brasil já garantiu sete medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Após a melhor largada em Olimpíadas na primeira semana, o país segue fazendo história. Nesta quinta-feira, 29 de julho, Rebeca Andrade, 22 anos, conquistou a prata na ginástica artística individual feminina, a primeira das brasileiras na modalidade. Já Mayra Aguiar, 29 anos, garantiu seu terceiro bronze em três Olimpíadas consecutivas, na categoria até 78kg. Em comum, as duas mais novas medalhistas do Brasil têm a determinação e uma trajetória de superação após graves lesões que quase as deixaram fora do páreo no Japão.

Já o primeiro ouro do Brasil chegou na madrugada desta terça-feira, 27 de julho, nas ondas surfadas pelo potiguar Ítalo Ferreira, 27 anos. Assim os brasileiros somam até agora uma medalha de ouro, três de prata e três de bronze. As duas de prata foram obtidas em uma modalidade que, assim como o surfe, fez sua estreia nestes Jogos Olímpicos de Tóquio 2020: o skate street. Rayssa Leal e Kelvin Hoefler mostraram que o Brasil é uma potência nas quatro rodinhas. Já os outros dois bronzes vieram de esportes nos quais o país já tem tradição: o judô, com Daniel Cargnin, e a natação, com Fernando Scheffer.