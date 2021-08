RN fecha o mês de junho com saldo de 4.782 vagas com carteira assinada

O Rio Grande do Norte fechou o mês de junho com o saldo positivo na abertura de empregos, foram 4.782 vagas com carteira assinada. No mês anterior, maio, o número foi de 1.866 vagas formais.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29), pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pelo Ministério da Economia. O saldo foi resultado de 15.004 contratações e 10.222 desligamentos no mês, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Os setores de serviços e comércio, puxaram os números, que, juntos, somaram 3.073 novos postos de trabalho. O aumento de abertura de vagas formais no mês, mostra uma recuperação do mercado de trabalho, após declínio da segunda onda da pandemia da covid-19.

Este ano em janeiro, foram criados 2.248 novos contratos e em fevereiro, 1.744. Em março, com a alta no número de casos e mortes pela Covid, foi observada estabilidade em relação ao mês anterior, foram 1.822 novos postos de trabalho.

Em seguida, essa ascensão foi interrompida por uma queda acentuada no mês de abril com 181 vagas perdidas

O balanço entre admissões e demissões voltou a ficar positivo em maio, com 1.866 novos postos, e junho seguiu com a tendência de reaquecimento no mercado e o número registrado foi o melhor no ano.

No acumulado do primeiro semestre de 2021, o saldo no mercado de trabalho formal do estado é positivo, com 12.311 novas vagas, mesmo num período de crise provocada pela pandemia.

No acumulado dos últimos 12 meses, de julho de 2020 a junho de 2021, o RN soma 31.630 novos empregados com carteira assinada.