Escola de Artes abre 410 vagas para 13 cursos em Mossoró

A Escola de Artes de Mossoró abrirá 410 vagas em 13 cursos nas áreas de teatro, música, dança e artesanato no segundo semestre deste ano.

As vagas são para os seguintes cursos: Teatro, Teatro infantil, Violão infantil, Técnica Vocal para Cantores, Melhor Canto, Violão (Iniciantes), Prática Instrumental (Iniciantes), Flauta (Iniciantes), Saxofone (Iniciantes), Artesanato, Taekwondo e Introdução ao audiovisual. Podem participar dos cursos pessoas a partir dos sete anos de idade.

“Vai ser a mesma sistemática do início do primeiro semestre. Nós temos vagas disponíveis para 13 cursos. Desse total, 410 vagas para o segundo semestre. Fiz uma consulta com professores da nossa escola para ver qual era a necessidade de se montar turmas e completar turmas que estivessem faltando. Eles passaram essa demanda e nós estamos abrindo as vagas para o segundo semestre”, explicou o diretor da Escola de Artes de Mossoró, Thiago Bento.

Interessados nos cursos ofertados pela Escola de Artes devem ligar para o telefone 3315-4963, fazerem o agendamento do dia e horário para realizarem a matrícula. O período de agendamento será de 2 a 9 de agosto, das 8h às 17h. Já a efetivação presencial das matrículas ocorrerá entre os dias 9 e 13 de agosto.

Há cursos com ofertas de vagas para os turnos da manhã, tarde e noite. “Vamos receber as ligações dos interessados nos cursos. A pessoa liga, diz o curso que tem interesse, agendamos o dia e o horário para comparecer à escola para efetivar sua matrícula. A partir dos sete anos de idade podem participar dos cursos. A Claudinha faz Canto e Coral para a melhor idade, para pessoas acima dos 35 anos”, informou o diretor.

O professor de música Marcondes Menezes, que ministra os cursos Prática Instrumental, Flauta e Saxofone para iniciantes, convidou a população para participar dos cursos da Escola de Artes.

“Eu convido toda a população e em específico os meus alunos que conhecem nosso trabalho, conhecem a Escola de Artes, foi meu aluno de Prática de Conjunto, Saxofone e Flauta Transversal vem embora para a Escola de Artes. Aqui é nossa casa, nossa clínica da população mossoroense, as pessoas vêm aqui para se sentirem bem e saem daqui bem. A Escola de Artes é o celeiro de formação continuada de ensino básico do instrumento, seja ele violão, artes plásticas e dança. A Escola de Artes sempre de portas abertas, convidamos toda a população para fazer parte dessa grande brincadeira que é fazer música, que é fazer arte na nossa querida escola”, destacou o professor de música.

Inicialmente, as aulas serão ministradas de forma remota até que todos os professores da instituição recebam a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

A previsão é que ainda no segundo semestre as atividades da Escola de Artes voltem ser realizadas de forma presencial. A Escola de Artes é um equipamento da Prefeitura de Mossoró que promove a cultura por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

CURSOS

Teatro: 5 vagas

Teatro infantil: 40 vagas

Violão infantil: 30 vagas

Técnica Vocal para Cantores: 30 vagas

Melhor Canto: 30 vagas

Violão (Iniciantes): 40 vagas

Prática Instrumental (Iniciantes): 20 vagas

Flauta (Iniciantes): 20 vagas

Saxofone (Iniciantes): 20 vagas

Artesanato: 60 vagas

Introdução ao audiovisual: 20 vagas

Taekwondo: 35 vagas