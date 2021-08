Cinthia Sonale paga folha de julho e atrasados de dezembro de 2020

Além do salário de julho dentro do mês trabalhado, a prefeita Cinthia Sonale, também está realizando o pagamento da terceira parcela referente a folha de dezembro de 2020, deixada pela gestão anterior, conforme compromisso assumido com os servidores. Somente a folha da terceira parcela referente a dezembro de 2020, injeta R$ 42.975 mil reais na economia de Grossos

A Prefeitura Municipal de Grossos garante mais uma vez o pagamento dos salários dos servidores dentro do próprio mês. Desde esta sexta-feira (30), os salários de todos os efetivos do município de Grossos, já estão à disposição nas contas bancárias dos servidores.





Além do salário de julho dentro do mês trabalhado, a prefeita Cinthia Sonale, também está realizando o pagamento da terceira parcela referente a folha de dezembro de 2020, deixada pela gestão anterior, conforme compromisso assumido com os servidores.







“Estamos mais um mês cumprindo nosso compromisso com o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado, não só o salário do mês de julho, mas também estaremos dando continuidade ao pagamento dos vencimentos atrasados deixados pela gestão anterior, conforme nos comprometemos com os servidores", disse a prefeita Cinthia Sonale.





Segundo a Secretaria Municipal de Administração, somente a folha da terceira parcela referente a dezembro de 2020, injeta R$ 42.975 mil reais na economia de Grossos, aquecendo o comércio local e portanto e fortalecendo a economia do município.





De acordo com Cinthia, trata-se de valorização do servidor, “Cumprimos a nossa palavra mais uma vez com os 231 servidores, e hoje, estamos pagando a terceira parcela juntamente com o mês de julho. É uma grande satisfação para a gestão chegar ao final do mês garantindo o pagamento dos servidores. Reafirmo aqui meu compromisso de valorizar o servidor público e manter os salários em dia” declarou Cinthia.