Prefeitura e IDEMA se reúnem para alinhamento de conduta nas questões ambientais

Do encontro, saíram os indicativos de novas reuniões e formações de funcionários, no intuito de preparar o corpo técnico da Gestão Municipal para tratar das problemáticas ambientais que chegam até Tibau.

Na última quinta-feira, 29 de julho de 2021, representantes do Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA), estiveram no município de Tibau, sendo recebidos no Centro Administrativo pela Secretária de Turismo e Cultura, Madilene Félix, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Tatiana Muniz e Secretário de Tributação Alexandro Oliveira.

Eles trataram sobre as iniciativas cabíveis ao município para preservação ambiental no tocante à expansão da construção civil do município e em relação ao impacto no turismo local.

Do encontro, saíram os indicativos de novas reuniões e formações de funcionários, no intuito de preparar o corpo técnico da Gestão Municipal para tratar das problemáticas ambientais que chegam até Tibau.