Obra do Condomínio das Américas vai gerar 400 empregos diretos e indiretos em Mossoró. Na manhã desta terça-feira (3) a construtora Embraco, responsável pelo empreendimento, recebeu o alvará para início das obras, que já podem ser iniciadas a partir de agora. A expectativa é que o lançamento das vendas aconteça nos próximos 30 dias. O empreendimento fica localizado ao lado do shopping e contará com 503 lotes, área de lazer de alto padrão e uma das infraestruturas mais modernas do nordeste, segundo a construtora. A cerimônia de entrega do alvará contou com a presença do prefeito Allyson Bezerra, dos vereadores Raério Araújo e Genilson Alves, além de secretários do município.

FOTO: ANNA PAULA BRITO