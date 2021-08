Concurso a PM do Ceará terá 2 mil vagas e salário de R$ 4,1 mil

O Governo do Estado do Ceará lançou o edital do concurso da Polícia Militar (PMCE) para o cargo de soldado. O anúncio foi feito durante uma live conduzida pelo governador do Ceará, Camilo Santana.

Serão 2 mil vagas destinadas a candidatos com ensino médio completo, com salários de R$ 4.192,72. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (02), conforme divulgado pelo chefe do Executivo estadual.

O último concurso da PMCE foi para 5 mil homens, e todos foram convocamos. A previsão para este concurso, é que os dois mil aprovados sejam convocados e nomeados imediatamente a assumirem os cargos na Polícia Militar.

Esse é o terceiro concurso na área da Segurança Pública anunciado neste ano pelo governo do Ceará. Em maio, foram publicados os editais para os ingressos de novos servidores para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), tanto para convocação imediata quanto para Cadastro de Reserva (CR).

As inscrições para o certame, iniciarão no dia 16 de agosto, a partir das 16 horas e seguirão até o dia 15 de setembro. A banca organizadora será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de inscrição é de R$ 120,00. Os interessados devem acessar o link da Fundação Getúlio Vargas.