PM registra dois homicídios em cerca de uma hora, no município de Assú

O primeiro crime aconteceu por volta das 4h, na Lagoa do Ferreiro de Fora, às margens da RN 016. A vítima foi identificada como Irandir da Silva. Já por volta das 5h28, Francisco Oliveira Bezerra, de 60 anos, foi encontrado morto, dentro de um sítio, na comunidade Compasa, zona rural do município. Em ambos os corpos haviam marcas de perfuração por arma de fogo. A PM não soube informar as motivações dos crimes, que serão investigados pela Polícia Civil.