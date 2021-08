Ministério da Saúde parabeniza o governo do RN pelos resultados na condução da pandemia

Nesta quinta-feira (5) o Governo do Rio Grande do Norte e a secretaria de saúde do estado receberam a equipe técnica do Ministério da Saúde.

No encontro, foram discutidos o cenário atual da pandemia no RN com apontamento dos dados, redução da ocupação dos leitos Covid, reversão dos leitos, desafio da variante Delta e perspectiva do futuro pós-covid.

A reunião contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, do secretário de saúde Cipriano Maia, do coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica (Lais), Ricardo Valentim, e da equipe técnica da Sesap.

A Governadora Fátima Bezerra abriu a reunião, lembrando o início da pandemia, quando teve o desafio de decidir pela estruturação dos leitos em todas as regionais de saúde do estado.

“Hoje temos a maior rede de implantação de leitos de UTI na história do SUS no Estado. Chegamos a ter quase 900 leitos estruturados e oferecendo assistência à população com agilidade e eficiência. Desde a área econômica, até os diálogos abertos, as medidas assertivas através dos decretos, sempre em diálogo com a ciência, até a implementação do Pacto pela Vida e a chegada das vacinas, sempre distribuídas em menos de 24 horas. Fizemos uma força tarefa para conseguir enfrentar a pandemia e salvar vidas”, reflete a governadora.

Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde, ao ouvir atentamente a governadora, utilizou a abertura da reunião para parabenizar a maneira como o governo e a Sesap conduzem o enfrentamento à pandemia no estado.

“Sei que o estado está em boas mãos. Me impressiona muito positivamente a forma como a senhora e toda a equipe da Sesap tocam o serviço de saúde no Rio Grande do Norte. A gente percebe a competência, a seriedade e o comprometimento nas ações de enfrentamento, sempre abertos ao diálogo. Fica aqui o reconhecimento do Ministério da Saúde”, ressalta.

O secretário adiantou na reunião que está em fase da aprovação do envio de 10 milhões de testes por mês para todo o país e o pedido de aprovação da medida provisória para garantir recursos e repasse aos estados para a manutenção da assistência em todo o território brasileiro. Na ocasião, o secretário destacou o motivo da visita ao estado.

“Estamos aqui para aproximar, conhecer mais de perto a realidade, entender as necessidades e estreitar os laços e contatos para que juntos possamos enfrentar o vírus”, disse.

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO E URGÊNCIAS

O secretário de saúde do RN, Cipriano Maia, apresentou o cenário epidemiológico, mostrando o indicador composto e as necessidades mais urgentes que o estado tem hoje.

“Nós estruturamos uma proposta, no início da gestão, de reorganizar o sistema de saúde e regionalizá-lo, e quando estávamos no início do processo, veio a pandemia. Contudo, conseguimos levar assistência a todas as regionais de saúde”, aponta.

Cipriano Maia fez uma retrospectiva e destacou que o RN é o primeiro estado a elaborar o plano de contingência, a ter uma estrutura de rede regionalizada e a busca de fortalecimento com as universidades, sempre acreditando na ciência como condutor.

“Buscamos todas as parcerias possíveis para tentar fazer o melhor. Destaco o fortalecimento da vigilância sanitária, do Laboratório Central, o Lacen, quando já fizemos mais de 250 mil testes, além da parceria com o Instituto de Medicina Tropical e com o Lais que nos trouxe transparência nos dados, oferecendo à população e aos órgãos de controle o acompanhamento em tempo real de todo o panorama da pandemia, através das taxas de ocupação de leitos, hospitais disponíveis,solicitações de leitos e além disso o Rnmaisvacina que traz à população, também tem tempo real, o acompanhamento da vacinação em todo o nosso estado”.

No momento, também foi lembrado que o sistema de transparência possibilitou salvar vidas, quando o sistema de regulação aponta em tempo real a ocupação dos leitos, permitindo que nos períodos críticos, os pacientes pudessem ser transferidos a tempo de uma região para outra.

Hoje, o Rio Grande do Norte se encontra num momento confortável, com taxa de ocupação em 35%, sem pacientes em fila.

“Já tivemos 300 pacientes em fila por UTI com 100% de ocupação e hoje vivemos esse momento mais tranqüilo. Porém temos consciência do desafio da variante Delta, como podemos acompanhar os outros países com o repique de casos”, disse.

Para o controle da variante, que ainda não foi confirmada no estado, o secretário Cipriano Maia ressaltou duas necessidades importantes: “precisamos de duas coisas: intensificar a testagem, faço um apelo ao MS para a chegada de testes rápidos de antígeno. E o segundo pedido é acelerar a compensação das doses de vacinas já aprovada pela Câmara Técnica. Tivemos um prejuízo, quando houve o beneficiamento dos outros estados por alguns motivos particulares dos outros estados e ficamos em defasagem de 250 mil doses e queremos recompor essas vacinas. Que elas possam vir o mais rápido possível”, destacou.

O secretário lembrou ainda, sobre o início dos testes voluntários que serão feitos no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que favorece a vigilância genômica.

“Vamos começar as testagens dos passageiros que chegam ao aeroporto. Nossa proposta é realizar 350 testes para o sequenciamento genético na intenção de rastrear a variante Delta no território”.

LEITOS COVID E NÃO COVID

Outro pedido importante é a habilitação dos leitos. “Precisamos ter um financiamento compatível com o que existe para a Covid. Temos hoje uma insuficiência de teto MAC e precisamos dessa ampliação urgentemente”, avalia.

Cipriano lembrou que o estado paga hoje a complementação das tabelas de serviços e profissionais junto aos municípios para garantir os serviços, devido à defasagem da tabela do Ministério da Saúde.

Hoje o estado tem em curso o Plano da redução da mortalidade materno infantil, a retomada das cirurgias eletivas, com contratação para ampliar a oferta para que sejam feitas 2 mil cirurgias por mês.

Além disso, está em curso a implementação das Policlínicas integradas regionais através dos consórcios Interfederativos, que fortalece o SUS nas regionais de saúde, descentralizando o serviço e oferecendo assistência para a população sem que necessite deslocamento.

A PALAVRA AQUI É TRANSPARÊNCIA

Para finalizar a reunião, o coordenador do Lais, Ricardo Valentim reforçou a transparência do estado no enfrentamento à pandemia através dos instrumentos científicos como o Regula RN e o Rnmaisvacina.

"O Rio Grande do Norte é o estado que ajuda a diminuir os indicadores da região Nordeste da pandemia. A palavra aqui é transparência. Cooperação técnica entre estado, Universidade, órgãos de controle e municípios. E fez e faz toda a diferença para atravessar a pandemia com maior segurança e sempre salvando mais vidas”, disse Valentim.

”O acompanhamento do fluxo de pacientes e o uso racional de recursos do estado do Rio Grande do Norte salvou muitas vidas”

Alessandro Vasconcelos, secretário executivo adjunto do MS, finalizou a reunião falando que tem orgulho de ser potiguar.

“Acompanho de perto o Regula RN e o caminho de reestruturação, o acompanhamento do fluxo de pacientes e o uso racional de recursos do estado do Rio Grande do Norte salvou muitas vidas. Tenho muito orgulho do meu estado. Tenho muito orgulho de saber que minha família é cuidada por vocês, sei que estão em boas mãos”, disse.