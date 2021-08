Prefeitura de Grossos disponibiliza tratamento oftalmológico à população

Ofertar saúde de qualidade faz parte da gestão Cinthia Sonale, e pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhou nesta sexta-feira, (06), cerca de 20 pacientes para tratamento de glaucoma em clínicas especializadas conveniadas à prefeitura.

Além do glaucoma, são ofertados atendimentos para Catarata e Pterígio. A prefeitura também disponibilizou transporte, e garantiu com segurança a ida dos pacientes até a clínica, para que chegassem no horário em que as consultas foram agendadas.

A dona de casa Damiana Cândida, faz tratamento de glaucoma e agradece o apoio da Prefeitura " Há muito tempo faço o tratamento, antes eu fazia tudo particular, e tudo é muito caro, mas hoje, com a Prefeitura nos oferecendo esse serviço, faço tudo de graça, é a terceira vez que eu vou para as consultas. A prefeitura ainda disponibiliza o transporte que garante a nossa ida e volta. Sou grata a gestão por dar a oportunidade de continuarmos com o tratamento. Eu já tinha passado pelo médico antes, hoje fui receber meu colírio " disse

As consultas são marcadas na Unidade Básica de Saúde Ana Maria Gonçalves, no centro da cidade, das 07h às 12h, de segunda a sexta-feira por meio de agendamento.

Os interessados devem se dirigir a Unidade de saúde, portando RG, CPF, cartão sus e comprovante de residência. Os pacientes são encaminhados para clínicas especializadas conveniadas à Prefeitura de Grossos.