Distrito Irrigado do Baixo Açu vai gerar 6 mil novos empregos

A governadora Fátima Bezerra entregou, nesta sexta-feira (6), a última etapa do projeto, localizado entre as cidades de Alto do Rodrigues, Ipanguaçu e Afonso Bezerra. A obra havia sido inaugurada no ano de 1994 e, desde então, os produtores da região esperavam a implantação da sua segunda e última etapa. O investimento foi de R$ 8,3 milhões, viabilizado por meio do Projeto Governo Cidadão, via empréstimo junto ao Banco Mundial. O projeto também recebeu recursos do mandato do Senador Jean, que acompanhou a governadora na agenda

A governadora Fátima Bezerra entregou, nesta sexta-feira (6), a última etapa do Distrito Irrigado do Baixo Açu, localizado entre as cidades de Alto do Rodrigues, Ipanguaçu e Afonso Bezerra.

O Diba foi inaugurado no ano de 1994 e, desde então, os produtores da região esperavam a implantação da sua segunda e última etapa. A primeira etapa já está em funcionamento, produzindo banana, coco, feno, manga, entre outros cultivos.

Acompanharam a governadora o senador Jean Paul Prates e o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro.

O Senador Jean direcionou R$ 1 milhão em recursos para o Distrito, sendo R$ 350 mil para a associação de produtores do Diba e R$ 650 mil para o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra assentamos na localidade.

A obra do canal de irrigação foi realizada através do programa Governo Cidadão, capitaneado por Fernando Mineiro com recursos estaduais através de um empréstimo com o Banco Mundial. Este investimento permitiu que a segunda etapa do projeto, que tem cerca de 3 mil hectares, seja ativado.

O canal vai melhorar o fornecimento de água para os vários produtores instalados no Diba, além de para os assentados do MST. “Uma obra importantíssima e que vai beneficiar toda a região, levanto desenvolvimento ao interior do nosso estado”, declarou Jean.

Durante o evento, a governadora Fátima Bezerra elogiou o trabalho de Jean no Senado Federal em prol do Rio Grande do Norte. “Nós queremos destacar aqui a presença muito especial do nosso querido Senador Jean. Nossa gratidão pelo tanto que ele tem sido parceiro, inclusive no projeto aqui do Diba”, declarou a governadora.



De acordo com o governo do estado, o Distrito de Irrigação vai gerar 6 mil novos empregos e produzir mais 90 mil toneladas de alimentos por ano.

Ao todo, foram entregues, nesta 2ª etapa das obras, 21 km de canal de irrigação, rede elétrica, além de uma estação de bombeamento (com capacidade para bombear cerca de 3 metros cúbicos por segundo), que farão a área total irrigada passar dos atuais 2,7 mil hectares para 5,7 mil hectares.

O projeto, coordenado pela Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do estado, recebeu um investimento total de R$ 8,3 milhões, viabilizado por meio do Projeto Governo Cidadão, via empréstimo junto ao Banco Mundial.

Com o novo trecho, o Diba irá acrescentar 3 mil hectares à sua área total. Isso permitirá a implantação, por meio de licitação, de mais nove lotes empresariais e outros 300 hectares para agricultura familiar.

Além da chefe do Poder Executivo potiguar e do senador, participaram da inauguração a deputada estadual Isolda Dantas, o deputado estadual George Soares, os secretários de Estado Fernando Mineiro (Governo Cidadão), Alexandre Lima (Sedraf) e Guilherme Saldanha (Sape), e prefeitos de várias cidades da região do Vale do Açu.