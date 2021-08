Governadora anuncia implantação de policlínica no Vale do Açu

A policlínica em Assu faz parte do projeto de interiorização da assistência especializada em Saúde que está sendo formatado pelo Governo do Estado em parceria com as prefeituras, através da criação dos Consórcios Interfederativos de Saúde, conforme explicou o secretário Cipriano Maia. "Até o final de setembro, teremos efetivado a implantação do consórcio para esta região. Na semana passada, anunciamos a criação de uma policlínica no Seridó, que será nosso projeto-piloto", diz a governadora Fátima Bezerra

A convite do prefeito Gustavo Soares, a governadora Fátima Bezerra visitou nesta sexta-feira (06) as instalações do Centro Clínico Dr. Ezequiel Epaminondas, maior clínica médica da cidade de Assu. Através de uma parceria com o Governo do Estado, a unidade será transformada em policlínica, consolidando o Consórcio Interfederativo de Saúde do Vale do Açu.

Ao lado do prefeito de Assu e do deputado George Soares, e diante uma plateia composta por gestores dos municípios sob jurisdição da 2ª Regional de Saúde, Fátima disse que tão logo seja implantada a policlínica, a população terá acesso ao atendimento especializado sem precisar se deslocar para as cidades polos de outras regiões.

"Venho hoje trazer uma mensagem de esperança a todos vocês. A pandemia está recuando, o processo de vacinação avança cada vez mais no Rio Grande do Norte, e aos poucos estamos voltando à normalidade. Nossa intenção é ampliar os atendimentos e retomar as cirurgias eletivas", enfatizou a governadora Fatima Bezerra, que estava acompanhada do vice-governador Antenor Roberto e dos secretários Cipriano Maia (Saúde) e Fernando Mineiro (Gestão de Projetos e Metas).

A policlínica em Assu faz parte do projeto de interiorização da assistência especializada em Saúde que está sendo formatado pelo Governo do Estado em parceria com as prefeituras, através da criação dos Consórcios Interfederativos de Saúde, conforme explicou o secretário Cipriano Maia. "Até o final de setembro, teremos efetivado a implantação do consórcio para esta região. Na semana passada, anunciamos a criação de uma policlínica no Seridó, que será nosso projeto-piloto."

A microrregião do Vale do Açu é formada por nove municípios e tem 142 mil habitantes. São eles: Jucurutu, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Assu, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Pendências e Porto do Mangue. Médico de carreira, o prefeito Gustavo Soares apresentou a ideia de parceria para o Governo e destacou que o Centro Clínico Dr. Epaminondas tem capacidade para abarcar o projeto, que beneficiará toda a população do entorno de Assu. "A união entre os municípios foi fundamental para superar os desafios da pandemia e Assu vai aderir à proposta colaborando ativamente nesse avanço”, destacou.

Um dos principais articuladores da criação dos consórcios, o deputado George Soares afirmou que vai acompanhar todos os passos para implantação das policlínicas. "Tudo o que for de nossa competência, na Assembleia Legislativa, será feito para consolidarmos esse projeto audacioso."

O Consórcio é uma estratégia de cooperação liderada pelo Governo do RN em parceria com as prefeituras, que pretende efetivar a regionalização dos atendimentos em saúde e adotar novo modelo de financiamento do SUS, rateando os investimentos entre o Governo do Estado (40%) e as prefeituras (60%). O resultado será maior oferta de especialidades médicas, redução de filas, agilidade e amplo suporte para a população potiguar.

Também participaram da solenidade o presidente da Associação dos Municípios da Região Central e Vale do Açu Potiguar (Amcevale), Reno Marinho, que é prefeito de São Rafael; a vice prefeita e a secretária de Saúde de Assu, Fabielle Bezerra e Débora Cavalcante; o prefeito de Macau, José Antônio; o prefeito de Itajá, Alaor Pessoa; o prefeito, a vice-prefeita e a secretária de Saúde de Angicos, Miguel Pinheiro Neto, Cinara Damasceno Dantas e Sheila Verde; a assessora do Gabinete Civil, Inês Almeida; o presidente da Câmara e vereadores de Angicos, respectivamente, Neto Maciel; Clóvis Tibúrcio e Tiago Braga; e o vereador de Ipanguaçu, Yuri Feldman.