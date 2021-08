Mossoró começa a vacinar no domingo jovens de 23 anos ou mais contra a Covid-19

O prefeito Allyson Bezerra comunicou a chegada das doses por meio de um vídeo nas redes sociais. “Chegou mais vacina em Mossoró e nós vamos estar abrindo o Centro de Vacinação do Ginásio Municipal amanhã já cedinho para vacinar a nossa juventude de 23 anos. Com muito trabalho de toda a nossa equipe, dos nossos servidores, dos nossos voluntários, teremos todo mundo dedicado a vacinar todo o povo de Mossoró no domingo, Dia dos Pais”, disse o Chefe do Executivo municipal.

Neste domingo (8), Mossoró estará vacinando jovens de 23 anos ou mais no Ginásio Municipal de Esportes Pedro Ciarlini. O município recebeu 17.867 doses na noite de sábado (7) e com este reforço na quantidade de vacinas conseguiu anunciar a redução da faixa etária.

O prefeito Allyson Bezerra comunicou a chegada das doses por meio de um vídeo nas redes sociais. “Chegou mais vacina em Mossoró e nós vamos estar abrindo o Centro de Vacinação do Ginásio Municipal amanhã já cedinho para vacinar a nossa juventude de 23 anos. Com muito trabalho de toda a nossa equipe, dos nossos servidores, dos nossos voluntários, teremos todo mundo dedicado a vacinar todo o povo de Mossoró no domingo, Dia dos Pais”, disse o Chefe do Executivo municipal.

Neste sábado, a vacinação contemplou jovens da faixa dos 25 anos ou mais, exclusivamente, no Ginásio do SESI. No Domingo, ainda em plena campanha “Mossoró Vacina”, o atendimento ao público ocorrerá somente no Centro de Vacinação Ginásio Municipal de Esportes situado no cruzamento das avenidas Alberto Maranhão com a Leste-Oeste, no Centro da cidade. O horário de funcionamento vai das 08h00 às 16h00.

Documentos

Quem for ao equipamento, deve levar originais e cópias de um documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Também é recomendado estar cadastrado na plataforma RN Mais Vacina.

“Estar com as cópias em mãos e apresentar os documentos originais é algo que ajuda muito na questão da agilidade. Para isso acontecer também é de fundamental importância fazer o cadastro prévio no RN Mais Vacina”, explica a secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas.

“Vacina Solidária”

Quem quiser e puder doar alimentos não perecíveis ou frascos de café solúvel ou de maionese, o local estará recebendo as doações. Trata-se da campanha “Vacina Solidária” que ajuda pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, bem como, visa contribuir com o Banco de Leite Humano de Mossoró.