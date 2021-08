No RN, 54.785 famílias em vulnerabilidade já foram atendidas pelo PPA Compra Direta

Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o governo do RN já adquiriu 1200 toneladas de alimentos de 1173 agricultores familiares fornecedores do programa. Os números são referentes apenas ao ano de 2021. Com esse montante de itens, adquiridos e distribuídos simultaneamente, o programa foi realizado, até o momento, em 110 municípios. Os alimentos atenderam a 505 entidades socioassistenciais e 54.785 famílias em vulnerabilidade social e insegurança alimentar. O total em compras, até o momento, foi de R$ 5.045.401,20.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – Compra Direta com Doação Simultânea distribuiu, este ano, 1.274.619,02 quilos de alimentos da agricultura familiar no Rio Grande do Norte.

Com esse montante de itens, adquiridos por meio de 1173 agricultores familiares fornecedores, o programa foi realizado, até o momento, em 110 municípios.

Os alimentos atenderam a 505 entidades socioassistenciais e 54.785 famílias em vulnerabilidade social e insegurança alimentar. O total em compras, até o momento, foi de R$ 5.045.401,20.

O PAA é executado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Emater-RN, e é financiado com recursos do Ministério da Cidadania. Foram recebidas, por meio do PAA, 110 variedades diferentes de produtos da agricultura familiar, entre frutas, verduras, hortaliças, doces, bolos, ovos, derivados do leite, entre outros.

Segundo o diretor-geral da Emater-RN, Cesar Oliveira, o Programa de Aquisição de Alimentos – Compra Direta com Doação Simultânea (PAA – Compra Direta) se insere na estratégia geral do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da política de segurança alimentar e nutricional, e se soma a outras inciativas, como o Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Pecafes), o Café Cidadão, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Restaurante Popular.

“O programa tem várias dimensões, como oferecer receita monetária aos agricultores familiares, garantir a segurança alimentar para suas famílias, pois diversificam a dieta ao produzirem uma maior variedade de alimentos, além de contribuir para produção de alimentos saudáveis. O PAA garante, ainda, a segurança alimentar para as pessoas em vulnerabilidade social, possibilitando acesso a alimentos de qualidade”, afirmou, Cesar Oliveira.

As duas regiões que mais se destacaram em volume de compras de produtos da agricultura familiar foram: em primeiro lugar, João Câmara, adquirindo R$ 1.198.355,38 e 393.548,99 quilos de alimentos, contemplando 274 agricultores familiares, 64 entidades, 16 municípios, 16.400 famílias e 50 produtos diferentes.

Em segundo lugar, a regional de Umarizal, com volume em compras de R$ R$ 565.077,15 e 115.478,85 quilos de alimentos. Até o momento, foram atendidos 130 agricultores familiares, 50 entidades socioassistenciais, 15 municípios na região e 59 itens diversos adquiridos.