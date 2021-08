Prefeitura de Grossos realiza IX Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Grossos realizou nesta terça-feira (10), da IX Conferência Municipal de Assistência Social, que teve como tema, Assistência Social: Direito do Povo e dever do Estado com Financiamento Público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social, com intuito de debater propostas de políticas públicas direcionadas à população.

O evento foi realizado no Polo Educa Grossos, com objetivo de discutir e avaliar as políticas da assistência social, e ao mesmo tempo definir as diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social, Suas.

A Prefeita Cinthia Sonale participou do evento e ressaltou a relevância da conferência para o município “É muito importante a realização desse evento, pois, através dele, é discutido às políticas públicas que serão adotados na gestão em prol da melhoria da qualidade de vida dos Grossense que usam os serviços disponibilizados pela Secretaria de Assistência Social. Hoje, cerca de 400 jovens, crianças e adolescentes são atendidas pelos nossos projetos, e ainda contamos com os benefícios da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), isso mostra, zelo, comprometimento com os serviços sociais e a saúde do Município" disse.

Na oportunidade foram escolhidos os delegados para representar o município na conferência a nível estadual. No total, quatro delegados sendo dois titulares e dois suplentes. Além de um titular da sociedade Civil, e um suplente mais um titular do Governo e um suplente.

A Secretaria de Assistência Social e do Trabalho, responsável pela realização do evento, preparou logística a fim de que as medidas de combate e controle a covid-19 fossem respeitadas, como por exemplo, o distanciamento social recomendado pelos órgãos sanitários, bem como a obrigatoriedade do uso da máscara nas dependências do evento.

Também estiveram presentes na IX Conferência Municipal de Assistência Social, a Secretária de Assistência Social, Emanuela Fausto, a Secretária de Agricultura e Pesca, Ítala Alves, a Secretária de Educação, Ianara Santos, a Secretária de Saúde, Anne Ariely, o Secretário de Esporte, Álvaro Colto, a Chefe de Gabinete Fabrícia Élida, o Presidente da Câmara, o Vereador Fabielyson Gomes, o vereador Alexandre Santos, a vereadora Cinthia Seabra, e o vereador Dauster Renard.