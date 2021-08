Estoque para D1 é encerrado em Mossoró após sucesso na aplicação

"Estávamos vacinando com a D1 desde a manhã de domingo passado, dentro da campanha Mossoró Vacina. Só no domingo foram aplicadas 3.014 doses, já que anunciamos que os jovens de 23 anos ou mais podiam tomar a vacina. A procura foi muita boa, de forma que atingimos a meta de imunizar o mais rápido possível esses jovens", disse Morgana Dantas, secretária de Saúde de Mossoró. A titular da pasta ainda ressalta que o município depende da disponibilidade de vacinas que são enviadas pelo Ministério da Saúde para o Estado. "Vacinamos conforme a disponibilidade de doses. Logo, estamos aguardando mais doses que devem chegar provavelmente amanhã (11). Assim, que tiver vacina, Mossoró Vacina", explica a secretária.

Graças a grande demanda aliada a tradicional agilidade na aplicação das doses contra a Covid19 em Mossoró, a secretaria municipal de saúde paralisou a aplicação da primeira dose (D1), na tarde desta terça-feira (10).

Mossoró recebeu o último lote de vacinas contra a Covid-19, na noite do sábado passado (7), e reduziu a faixa etária para 23 anos ou mais.

veja:

Mossoró começa a vacinar no domingo jovens de 23 anos ou mais contra a Covid-19

"Estávamos vacinando com a D1 desde a manhã de domingo passado, dentro da campanha Mossoró Vacina. Só no domingo foram aplicadas 3.014 doses, já que anunciamos que os jovens de 23 anos ou mais podiam tomar a vacina. A procura foi muita boa, de forma que atingimos a meta de imunizar o mais rápido possível esses jovens", disse Morgana Dantas, secretária de Saúde de Mossoró.



A titular da pasta ainda ressalta que o município depende da disponibilidade de vacinas que são enviadas pelo Ministério da Saúde para o Estado. "Vacinamos conforme a disponibilidade de doses. Logo, estamos aguardando mais doses que devem chegar provavelmente amanhã (11). Assim, que tiver vacina, Mossoró Vacina", explica a secretária.

A vacinação em Mossoró acontece no Ginásio do Sesi, no Centro de Vacinação, no Ginásio Pedro Ciarline e nas UBS's das 08h ás 16h, para aplicação da primeira dose e segunda dose .