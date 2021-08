Em em audiência no Ministério da Agricultura, prefeito Artur Vale pede recuperação de estradas

O prefeito Dr. Artur Vale participou na manhã desta terça-feira (10) de audiência no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Brasília/DF, e apresentou demandas de Governador Dix-Sept Rosado.



O Chefe de Executivo se reuniu com o Assessor da Secretaria Executiva do MAPA Sami Pinheiro de Moura e solicitou convênios para recuperação de estradas vicinais, aquisição de patrulha mecanizada e reforma e melhorias do Mercado Público.



O representante do MAPA disse que as demandas serão colocadas em análise para posterior resposta. Dr. Artur Vale destacou que vai manter contato permanente com o ministério para cobrar o atendimento da pauta solicitada.



O Chefe de Gabinete Wagner de Melo e o ex-prefeito Adail Vale acompanham a agenda.