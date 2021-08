Beto diz que vai mandar R$ 1, 5 milhão para o hospital de Governador

Beto já havia feito a indicação de outra emenda, também de R$ 1,5 milhão, para o Hospital Municipal no OGU 2021. Com isso, esse importante equipamento para a saúde pública dos dixseptienses deverá ter aporte de R$ 3 milhões por meio de emendas do deputado federal.

Em mais um compromisso em Brasília/DF nesta terça-feira (10), o prefeito Dr. Artur Vale se reuniu com o deputado federal Beto Rosado (Progressistas). E o Chefe do Executivo saiu do Gabinete do parlamentar com uma ótima notícia: Beto se comprometeu em alocar mais uma emenda de R$ 1,5 milhão no Orçamento Geral da União (OGU) 2022 para conclusão do Hospital Municipal de Governador Dix-Sept Rosado.



Beto já havia feito a indicação de outra emenda, também de R$ 1,5 milhão, para o Hospital Municipal no OGU 2021. Com isso, esse importante equipamento para a saúde pública dos dixseptienses deverá ter aporte de R$ 3 milhões por meio de emendas do deputado federal.



O Chefe de Gabinete Wagner de Melo, o ex-prefeito Adail Vale e o ex-deputado federal Betinho Rosado acompanharam a agenda.