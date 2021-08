Sesap distribui 61.862 vacinas para D1; Estado já recebeu quase 3 milhões de doses

No início da manhã desta quarta-feira (11) o RN realizou a distribuição de 49.932 doses do imunizante da Pfizer e 11.930 doses da Coronavac/Butantan. Além dessas, a distribuição contou também com mais de 10 mil imunizantes da Pfizer destinados à segunda dose. Até às 10h28, 2.406.163 doses já haviam sido aplicadas em todo o RN.