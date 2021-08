Governo do RN retoma Programa Estadual Mais Cirurgias, Mais Saude

O serviço de cirurgias ortopédicas na rede estadual de saúde foi retomado esta semana. Com o credenciamento de prestadores feito pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), os hospitais Walfredo Gurgel e Deoclécio Marques irão ter um acréscimo, juntos, de trezentas cirurgias por mês através do programa Mais Cirurgias, Mais Saúde.

O programa é totalmente custeado pelo Governo do Estado.

“Nestes dois hospitais, estão pactuadas 150 cirurgias por mês, cada um. Após a implementação aqui na Região Metropolitana, avançamos para o Oeste no Hospital Tarcísio Maia e em seguida para Assu”, explicou Micaela Dantas, coordenadora do Núcleo Estadual de Ortopedia (NEO).

A rede pública de saúde do Rio Grande do Norte vem passando por uma série de avanços na área da ortopedia, com a criação de fluxos, protocolos, processos de trabalhos internos dos hospitais que dispõem de serviço de ortopedia e a criação de uma Junta Estadual Ortopédica, funcionando hoje no Hospital Central Coronel Pedro Germano.

Com a pandemia, alguns procedimentos eletivos foram suspensos, mas as cirurgias eletivas vasculares e ortopédicas, através do decreto estadual, não foram interrompidas já que a não realização causaria um impacto social e físico nestes pacientes. Em 07 de julho deste ano, a Sesap publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a retomada das cirurgias eletivas, após melhora no cenário epidemiológico da Covid-19 no RN.