Serra do Mel ganha escola de eletrotécnica através de parceria publico privado

O município de Serra do Mel receberá nesta sexta-feira, 13 de agosto de 2021, uma nova escola técnica, com salas de informática e eletrotécnica, biblioteca e auditório, todos equipados, na Vila Rio Grande do Norte. A iniciativa faz parte das ações do Projeto Ventos que transformam, da Echoenergia com realização do Instituto Brasil Solidário, trazendo proposta inédita nas escolas de ensino médio do Rio Grande do Norte.

Também serão instalados três salas multiuso nas escolas da Vila Piauí, Vila Espírito Santo e Vila Alagoas, além de uma praça com equipamentos de ginástica na Vila Sergipe, já entregue com instalação de lâmpadas solares, evitando custos para a comunidade e fortalecendo a mensagem de preservação e cuidado com o meio ambiente já reforçado pelo projeto dentro das escolas.





Oferece toda a preparação para o primeiro curso de eletrotécnica sendo ofertado dentro de uma escola estadual, que contará ainda com a modalidade subsequente e integrada, permitindo ampliar a oportunidade para pessoas que já concluíram o ensino médio ou estão concluindo e gostariam de se profissionalizar nessa área.

Para garantir toda a estrutura necessária para o desenvolvimento do curso, a Escola Estadual Padre José de Anchieta, estará recebendo duas salas de ensino técnico computadorizadas para os cursos profissionalizantes, um auditório, reformas na quadra de esportes e até uma biblioteca com acesso na escola e na comunidade.

A entrega dos novos espaços, será realizada no próximo dia 13 de agosto, às 15h, com uma palestra já no novo espaço do auditório da escola estadual, contando com a presença do Subsecretário de Educação do Rio Grande do Norte, Marcos Lael, que acompanhou todo o desenvolvimento do projeto, realizado desde 2019 a partir de uma pesquisa e levantamento com os moradores da região, garantindo as prioridades apontadas pela comunidade.

Segundo a secretária municipal de Educação de Serra, Milane Azevedo, a gestão já planeja várias atividades aproveitando as novas salas multiuso instaladas nas Vilas, com muitas ações de recreação, arte e cultura para os moradores.

Trata-se de uma parceria entre os setores público e privado, além do município e Estado para uso dos novos espaços.

“O espaço ficou muito lindo e aconchegante, as salas são amplas e ventiladas e estarão equipadas para eles estudarem com todo o ambiente informatizado, além da preparação dos espaços de leitura que será muito importante para a comunidade”, ressaltou Milane Azevedo.

Ainda segundo a secretária, o parquinho também trará um renovo para as crianças. “Já estamos nos preparando para promover essas atividades lúdicas, pensando em momentos de contação de histórias, pinturas de rosto, muito lazer e recreação para as crianças, estamos ansiosos e com muitos planos para aproveitarmos as salas multifuncionais”, ressaltou.