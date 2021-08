Réu será julgado por tentar matar mulher grávida e matar o marido dela, em 2020

Nesta quinta-feira (12) o conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular está reunido no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins para julgar a culpa de Francisco José Andrade da Silva, conhecido por “Antico”, de 57 anos, no homicídio de Márcio das Chagas Prestes.

O crime aconteceu no dia 25 de outubro de 2020, por volta das 17h30, na Rua Rodrigues Alves, Bairro Santo Antônio, em Mossoró/RN.

“Antico” também será julgado pela tentativa de homicídio de Elaine Cristina Alves,que na época do crime era companheira de Márcia e estava grávida de seis meses.

O julgamento teve início por volta das 9h, com a escolha dos 7 jurados para compor o conselho de sentença. O julgamento é presidido pelo juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

Na acusação está o Ministério Público do Rio Grande do Norte, representado pelo promotor público Eduardo Medeiros Cavalcante. Já a defesa do réu é realizada pelo advogado Jerônimo Azevedo Bolão Neto.

O CRIME

De acordo com a denúncia do Ministério Público, baseada nos autos do inquérito policial. No dia e hora citados, as vítimas Márcio e Elaine estavam bebendo em sua residência, quando o acusado Francisco José chegou para comemorar o aniversário de um vizinho que estava no local.

Testemunhas relataram que após um desentendimento com as vítimas, Francisco deixou o local, voltando pouco tempo depois armado com um pedaço de madeira, com a intenção de agredir Elaine, tendo sido empurrado por ela.

Em seguida, o réu se armou com uma faca e voltou a investir contra a mulher, que estava grávida de seis meses.

Testemunhas disseram que Francisco alegava que se não fosse por Elaine e filha que estava para nascer, ele e Márcio das Chagas estariam morando juntos.

Neste momento, Márcio teria intervido na briga, sendo atingido na virilha com um golpe de faca, desferido por Francisco.

Ele ainda chegou a ser socorrido, mas, devido a gravidade do ferimento, acabou morrendo ao dar entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia.

Após o crime, Francisco tentou fugir, mas foi contido até a chegada da Polícia Militar.

Diante dos fatos, o MPRN denunciou Francisco por tentativa de homicídio por motivo torpe, além de tentativa de homicídio contra Elaine e por tentar provocar aborto sem o concetimento da vítima, visto que a mulher estava grávida.