RN tem mais de 50 mil pessoas com a D2 atrasada; em Mossoró são 4.849

O Rio Grande do Norte tem um total de 50.113 pessoas que não retornaram para a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 dentro do prazo estimado. O dado é da plataforma Rnmaisvacina, atualizado nesta quinta-feira (12).

Ainda segundo o relatório, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), os municípios com maior número de pessoas em atraso são: Natal, com 16.662, Mossoró, com 4.849, e Parnamirim, com 2.611.

A Sesap informou que vem intensificando a atuação junto aos municípios potiguares para mobilizar a população que ainda não buscou os postos para tomar a segunda dose da vacina contra a covid 19.

A coordenadora em Vigilância em Saúde da SESAP, explica que a orientação aos municípios é que seja feita a busca ativa daqueles que não registraram a aplicação da segunda dose.

“Esse trabalho vem sendo nossa prioridade. Fizemos reuniões com as apoiadoras das Regionais de Saúde para intensificar o trabalho com os municípios. É um trabalho árduo, mas que necessita da consciência da população”, afirma.

Durante os últimos meses foram realizadas reuniões virtuais com secretários municipais de saúde, equipes técnicas de imunização, coordenadores da atenção primária em Saúde de todas as cidades, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems-RN), membros do Ministério Público e dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para otimizar o processo da vacinação, inclusive em relação à inserção de dados no sistema após a aplicação de doses das vacinas contra a Covid-19.

Para a população, fica o apelo para que fiquem atentos às datas de tomada da segunda dose da vacina.

“Queremos deixar o nosso chamamento para que a população não deixe de tomar a segunda dose, pois só assim estará completando a imunização. Precisamos do esforço de toda a população para que possamos vencer a pandemia e a vacinação é o instrumento mais eficaz”, conclui.

Confira o atraso da segunda dose por região:

1ª REGIÃO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU - 3967

2ª REGIÃO DE MOSSORÓ / 8ª REGIÃO DE ASSU - 9386

3ª REGIÃO DE JOÃO C MARA - 4874

4ª REGIÃO DE CAICÓ - 4341

5ª REGIÃO DE SANTA CRUZ - 2778

6ª REGIÃO DE PAU DOS FERROS - 2542

7ª REGIÃO METROPOLITANA - 22225