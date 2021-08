Acidente na BR 304 deixa uma pessoa morta e mais duas gravemente feridas

Um acidente grave, envolvendo um veículo de passeio e um caminhão, registrado por volta das 5h desta sexta-feira (13), deixou uma pessoa morta e, pelo menos, mais duas gravemente feridas.

O caso aconteceu no Km 23 da BR-304, próximo ao Assentamento Boa Fé. O caminhão seguia de Fortaleza, no Ceará, com destino a Campina Grande, na Paraíba, transportando vidro.

Já o veículo de passeio, seguia de São Bento, também na Paraíba, com destino a cidade de Icapuí/CE. Outro carro seguia no mesmo comboio, mas não se envolveu no acidente.

Informações do local dão conta que o segundo carro, onde estavam as vítimas, teria invadido a pista contrária e colidido de forma lateral/frontal com o caminhão, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto da colisão, o carro desceu o acostamento e foi parar no meio do mato. Já o caminhão, carregado de vidro, tombou na estrada.

Os ocupantes do carro ficaram presos nas ferragens. Uma ambulância do Samu foi acionada para socorrer as vítimas. O corpo de bombeiros também foi acionado, mas a equipe do Samu já havia conseguido fazer o resgate.

Devido a gravidade dos ferimentos, um dos ocupantes do veículo, um rapaz identificado até o momento apenas como Ítalo, não resistiu, morrendo a caminho do hospital.

As outras duas pessoas foram levadas para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em estado grave. O motorista do caminhão e o auxiliar sofreram apenas pequenas escoriações.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local, para averiguar o que teria provocado o acidente.