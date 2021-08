Volta às aulas em Serra do Mel recebe atenção especial da Prefeitura e Echoenergia

Pensando em todos os cuidados de saúde e prevenção no retorno às aulas, a Prefeitura Municipal de Serra do Mel, com o apoio incondicional da empresa Echoenergia e realização do Instituto Brasil Solidário, foi viabilizando durante período de distanciamento social e aulas não presenciais a doação de 2.700 Kits de Saúde.

Por meio da Secretaria Municipal de Educação os kits foram entregues aos professores, que pensando numa proteção ainda mais reforçada para os docentes, eles também receberam junto ao material uma máscara “face shield”, no modelo de viseiras faciais.

Já para os estudantes, foram preparadas sacolinhas individuais com quatro máscara de tecido para facilitar o uso e higienização, uma squeeze e até um Gibi em formato lúdico e criativo com orientações de higienização das mãos e a importância de não compartilhar os itens pessoais, bem como seguir todas as orientações de prevenção e saúde.

Ainda, com o objetivo de atender itens essenciais para os espaços comuns, como nos cuidados individuais dentro da escola, também foram doados 44 totens, já instalados em todas as escolas do município, bem como banner e material educativo sobre os cuidados essenciais de combate à Covid-19, que foram expostos em locais estratégicos de circulação dos alunos e professores.