RN recebe mais 75.610 vacinas e supera marca de 3,1 milhões de doses recebidas

Os imunizantes que chegaram ao estado hoje são da Coronavac/Butantan e da Pfizer. As doses desembarcaram no Aeroporto Internacional de Natal, no início da tarde. Segundo informou a secretaria de saúde do estado (Sesap), o lote de Coronavac, com 46.360 doses, será dividido igualmente entre D1 e D2. Já as 29.250 doses da Pfizer serão utilizadas integralmente para a primeira dose.