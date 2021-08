Motorista é morto com 40 tiros no bairro Liberdade em Mossoró-RN

Vítima Jefferson da Silva Aires, de 22 anos, estava marcando bingo na praça do bairro ao lado de familiares quando os assassinos se aproximaram num veículo e já foram atirando. Descarregaram duas áreas; o caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró

O motorista Jefferson da Silva Aires, de 22 anos, foi morto com mais de 40 tiros de pistola calibre 380 por volta das 21h30 da noite desta sexta-feira, dia 13 de agosto, na praça do bairro Liberdade, no Grande Alto São Manoel, em Mossoró-RN.

O assassinato de número 102 aconteceu quando a vítima estava marcando bingo com familiares. Os assassinos se aproximaram num carro possivelmente Fiesta, prata, e foram logo atirando. Os assassinos teriam descarregado duas armas na vítima.

Uma jovem que estava no local teria sido baleada e levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Grande Alto São Manoel. A PM foi acionada e chegou relativamente rápida ao local, tendo feito o isolamento da área da ocorrência para os exames periciais.

A Polícia Civil também foi acionada juntamente com o Instituto Técnico-científico de Perícia para iniciar as investigações. O delegado Roberto Moura coordenou os trabalhos. Ele vai enviar relatório do que apurou para a Divisão de Homicídios de Mossoró.

O corpo da vítima deve ser sepultado na tarde deste sábado, 14.