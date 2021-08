Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado se instala por um dia no Sítio Horizonte

Na comunidade de Horizonte, teve também atendimentos médico, odontológico e psicológico; emissão de documentos; atualização do Cadastro Único e orientações sobre programas sociais; assistente social; aplicação de vacinas contra a influenza e brincadeiras para as crianças foram algumas das atividades.

Uma sexta-feira (13) de muito trabalho e de resultados para Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado. Realizado em parceira com a Câmara Municipal, o Projeto Prefeitura nas Comunidades levou diversos serviços para a comunidade do Sítio Horizonte, na zona rural do município.

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado também recuperou as estradas vicinais de acesso à localidade e fez a reposição das lâmpadas da iluminação pública.







Presente durante toda a ação, Dr. Artur Vale conversou com a população local e ouviu as demandas da comunidade. O prefeito também recebeu a aplicação da vacina contra a Influenza, juntamente com a primeira-dama Lorena Evangelista.

Para encerrar essa edição do projeto, a gestão do prefeito Dr. Artur Vale distribuiu cestas básicas com as famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Cadastro Único, com prioridade para os lares com idoso. Foram beneficiadas 63 famílias hoje e a distribuição terá continuidade na próxima segunda-feira (16).

O Projeto Prefeitura nas Comunidades contou com as participações dos secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras), Juliana Freitas (Saúde), Marcos Medeiros (Assistência Social), Ramon Martins (Juventude, Cultura e Desporto), Isabela Rodrigues (Educação), Wagner de Melo (Chefe de Gabinete) e Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente); dos vereadores Luara Fagundes (Presidente da Câmara), Carlinhos do Horizonte, Adonias Melo, Maristela Cardoso e Chagas Cruz; além do ex-prefeito Adail Vale.