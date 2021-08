Tibau investe em câmara fria para armazenamento de vacinas

A câmara fria, de 120 litros, funciona de 2ºC a 8ºC, além de alarmes para avisar em caso de interrupção de energia e baterias recarregáveis para suprir o frio em caso de eventual intercorrência, com temperatura controlada e homogênea.

A Secretaria Municipal de Saúde fez um investimento, com recursos próprios do município, da ordem de R$ 9.600,00, na aquisição de uma câmara fria vertical da marca Elber, para o armazenamento das vacinas, substituindo a geladeira doméstica.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Márcia Cristina Alves, a aquisição foi feita levando em consideração a evolução tecnológica, as novas oportunidades de mercado, as necessidades de qualificação e a otimização dos processos da cadeia de frio.

A câmara fria, de 120 litros, funciona de 2ºC a 8ºC, além de alarmes para avisar em caso de interrupção de energia e baterias recarregáveis para suprir o frio em caso de eventual intercorrência, com temperatura controlada e homogênea.

Mesmo em casos de queda de energia, a câmara funciona automaticamente por 72 horas seguidas, pelo sistema de bateria, podendo atender urgências/emergências ou necessidades básicas das campanhas de vacina rotineiras, além disso, ela conserva melhor os imunológicos.

“Esse equipamento é muito importante, pois vai evitar a perda de doses de vacinas. Manteremos a conservação do imunobiológico com mais qualidade, servindo para armazenar insulina, vacinas e outros medicamentos, e vem, sem dúvidas, para aprimorar a rede frio do Programa Nacional de Imunização (PNI), ressalta a secretária de saúde.

Já a prefeita Lidiane Marques (PSDB), ressaltou que o município se empenhou para a aquisição da câmara fria. “A saúde está em primeiro lugar na nossa gestão. Não podemos abrir mão de ações que venham beneficiar a população. E para nós é de extrema felicidade saber que essa câmara fria vai contemplar com maior segurança, rapidez e confortos os pacientes que necessitam desse tipo de serviço”, enfatizou a prefeita.