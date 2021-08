Quatro homicídios registrados em Mossoró nas últimas 48 horas

Vinícius Martins foi morto na manhã deste domingo, no loteamento Santa Helena, no Grande Santo Antônio. As outras três ocorrências foram registradas mais um no Santo Antônio e dois no Planalto 13 de Maio, no Grande Alto São Manoel; Todos os casos serão investigados pela Divisão de Homicídios de Mossoró

O município de Mossoró registrou quatro ocorrências de assassinatos a tiros a de pistola nas últimas 48 horas. Os assassinatos aconteceram nas regiões Leste e Norte da cidade.

As vítimas são

Jefferson da Silva Aires, de 22 anos

Israel Diogo Pereira Menezes, de 27 anos

Tiago Gomes Alves, de 29 anos

Vinícius Martins da Silva, de 21 anos

Jefferson, o Jefinho, estava marcando um bingo ao lado de familiares na noite do dia 13, quando homens armados chegaram num carro e o executado no Planalto 13 de Maio.

O corpo de Israel Diogo foi encontrado com marcas de tiros no dia 14 numa estrada de barro na região da Alameda dos Cajueiros, também no Planalto 13 de Maio, no Alto São Manoel.

O preso de Justiça Tiago Gomes foi morto no início da noite de sábado, 14, no bairro Santo Antônio. Ele estava dentro de casa quando foi atacado pelos assassinos.

Já manhã deste domingo, dia 15, Vinícius Martins, que mora nas Barrocas, foi visitar amigos no loteamento do Santa Helena e foi morto com tiros de pistola.

Neste caso específico, o site O Câmara divulgou que a família acredita que o alvo dos assassinos era outro que estava perto da vítima, que conseguiu correr.

Todos os corpos foram removidos para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) e os casos serão investigados pela Divisão de Homicídios de Mossoró.