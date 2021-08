Quase 4 mil doses contra a Covid-19 foram aplicadas em Mossoró no final de semana

Com organização e agilidade, a Prefeitura de Mossoró aplicou neste final de semana (14 e 15), o total de 3.758 doses de vacinas. A imunização ocorreu no Sesi e Centro de Vacinação, montado no Ginásio de Esportes Pedro Ciarlini.

Mossoró ampliou a vacinação e iniciou neste domingo (15) a imunização do público-geral de 18 anos ou mais. O município já aplicou mais de 239 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Já são 174.424 mossoroenses que já tomaram a primeira dose, segundo dados do portal RN Mais Vacina.

A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, enalteceu o trabalho desenvolvido pelos servidores e voluntários na campanha “Mossoró Vacina”, iniciada em 19 de janeiro de 2021.

“Hoje foi um dia que ficará para a história da cidade. Conseguimos alcançar a faixa etária de 18 anos ou mais. Tudo isso é fruto de um trabalho em equipe, de segunda a segunda, vacinando a população”, destacou Morgana.

Nesta segunda (16), o município segue aplicando a primeira e segunda doses no Centro de Vacinação e no Ginásio do Sesi. A população também pode tomar a segunda dose nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

VEJA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A D1:

Documento de identificação com foto (cópia e original);

Comprovante de residência ou declaração da Unidade Básica de Saúde do seu bairro (cópia e original);

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias.

Agilize o processo de vacinação realizando o cadastro na plataforma “RN Mais Vacina” (Clique aqui)