Homem é assassinado a tiros em Rodolfo Fernandes neste domingo (15)

O crime aconteceu por volta das 21h30. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, identificada até o momento apenas como Genésio, estava em uma lanchonete quando foi surpreendida por dois homens, que já chegaram ao local atirando. Genésio foi atingido com seis disparos e morreu ainda no local. Os suspeitos fugiram em seguida.