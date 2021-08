Reforço na vacinação: mais 2 milhões de doses prontas da Coronavac chegam a SP

O voo trazendo as doses do imunizante, enviadas pela Sinovac, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite deste domingo (15). A chegada de doses prontas agiliza o processo de vacinação, visto que não precisarão passar por todo o processo de fabricação no Instituto Butantan. No entanto, os imunizantes ainda serão submetidos ao controle de qualidade do Instituto, antes de serem entregues ao Ministério da Saúde.