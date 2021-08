Mossoró: PM da reserva tenta matar companheira por não aceitar fim do relacionamento

O caso aconteceu por volta das 13h desta segunda-feira (16). De acordo com informações da PM, o cabo da reserva Edvan Soares da Costa Oliveira desferiu 3 tiros contra a esposa, Edjânia Barbosa da Silva. Ela foi atingida nos braços e na região da orelha. A mulher foi socorrida por uma ambulância do Samu para o HRTM e passa bem. O suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado. Ainda segundo a PM, ao conversar com Edjânia, ela relatou que havia dito ao marido que não queria mais continuar com o relacionamento e o mesmo não aceitou, tentando tirar a vida dela.