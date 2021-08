Prefeita Cinthia Sonale tem 80,5% de aprovação popular em Grossos

Com sete meses de mandato frente à prefeitura de Grossos, a prefeita Cinthia Sonale vem se destacando e ganhando a aprovação da população. Seja pelo investimento com recursos próprios do município na saúde ou pela manutenção e melhorias de serviços básicos que antes não eram disponibilizados pela executivo municipal.

Mesmo recebendo o município em situação precária, com dívidas que somam mais R$ 15 milhões deixadas pela gestão anterior, Cinthia conseguiu em pouco tempo, mudar o cenário do município e destravar recursos que antes estavam bloqueados, fazendo com que Grossos começasse o ano de 2021 de cara nova, e com garantia de mais qualidade de vida para a população.

Diante dos avanços do município em todas as áreas, a gestão da prefeita Cinthia Sonale tem recebido o reconhecimento da população, o que se comprova em recente pesquisa realizada para avaliação da gestão, pelo Instituto Vox-Velip, por telefone, no dia 13 de agosto, quando a gestora obteve 80,5% de aprovação pelos grossenses.

Entre os entrevistados, 48% consideram ótimo o governo de Cinthia Sonale, e outros 32,5% avaliam como boa a gestão municipal, 7% regular e apenas 12% ruim.

De acordo com pesquisa, a gestão da Prefeita Cinthia, obteve 80,5% de aprovação popular em apenas 7 meses à frente da prefeitura municipal de Grossos.

A prefeita Cinthia Sonale disse que recebeu com muita alegria a aprovação da população. “Para mim é muito gratificante, é uma alegria saber que a nossa gestão é aprovada pela população, isso mostra que o nosso trabalho está sendo reconhecido e que as pessoas estão sentindo a diferença que já existe em Grossos, com o nosso trabalho e cuidado com os recursos públicos e juntos com o povo, vamos fazer muito mais, quero me colocar mais uma vez a disposição do povo de Grossos e dizer que o trabalho continua, vamos avançar cada vez mais” afirma a prefeita.