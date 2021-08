Adolescentes planejavam massacres em escolas de Campo Redondo, no RN

Policiais Civis do Rio Grande do Norte e de Itumbiara/GO, identificaram dois adolescentes, de 14 e 15 anos, que estavam planejando ataques a escolas no estado. O jovem de Goiás, inclusive, já estava com passagem comprada para o RN. De acordo com as investigações, eles planejavam utilizar armas químicas incendiárias conhecidas como “coquetel molotov” para atacar as unidades. Questionada pelo Mossoró Hoje, a Polícia Civil ainda não informou qual o destino dos adolescentes a partir de agora.