Mais de 30 municípios do RN estão vacinando 18 anos+; expectativa é chegar a 60 até a sexta, 20

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Saúde Pública, realizou, na manhã desta terça-feira (17), a distribuição de mais 93 mil doses de vacinas contra a Covid-19, em menos de 24 horas após o recebimento no aeroporto de São Gonçalo do Amarante.

São 76.032 doses da vacina da Pfizer e 17.290 da Coronavac/Butantan distribuídas para os municípios e utilizadas para aplicação da primeira dose na população com 18 anos ou mais.

Mais de 30 municípios do estado já estão vacinando pessoas acima dos 18 anos sem comorbidades. E a expectativa é que, com a distribuição realizada hoje, 60 municípios atinjam essa faixa etária até a próxima sexta-feira (20).

Um novo balanço deve ser realizado até o final da semana. Sábado (21) será realizado um dia D para intensificar a campanha de vacinação e incentivar os potiguares a completarem o esquema vacinal.

“Iremos distribuir as doses de modo que consigamos garantir uma maior homogeneidade entre os municípios nas faixas etárias, os que estão com a faixa etária mais elevadas serão priorizados para o recebimento de doses para que até o final de agosto, estejamos com todas as pessoas acima de 18 anos vacinadas no estado do Rio Grande do Norte”, informou a coordenadora de Vigilância em Saúde, Kelly Lima.

Em razão do adiantamento do calendário de vacinação publicado pela governadora Fátima Bezerra, a expectativa é que no início de setembro a vacinação se estenda para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos.