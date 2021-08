Governo do RN inicia formação de 150 novos Bombeiros Militares . A aula inaugural do Curso de Formação de Praças 2021 (CFP/BM) aconteceu no Centro de Convenções em Natal RN. A governadora professora Fátima Bezerra destacou que há nove anos o corpo de Bombeiros não recebia novos agentes. "Há nove anos o Corpo de Bombeiros não incorporava pessoal. Ao assumirmos a gestão em 2019 adotamos como uma das prioridades a segurança pública. Hoje estamos iniciando a formação de 150 alunos-soldado e no próximo ano vamos formar mais 150", afirmou a governadora.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte iniciou nesta terça-feira, (17), o curso de formação para o chamamento de 150 novos bombeiros militares.

A aula inaugural do Curso de Formação de Praças 2021 (CFP/BM) aconteceu no Centro de Convenções em Natal RN.

A governadora professora Fátima Bezerra destacou que há nove anos o corpo de Bombeiros não recebia novos agentes.

"Há nove anos o Corpo de Bombeiros não incorporava pessoal. Ao assumirmos a gestão em 2019 adotamos como uma das prioridades a segurança pública. Hoje estamos iniciando a formação de 150 alunos-soldado e no próximo ano vamos formar mais 150", afirmou a governadora.

Além desta turma, o CBM tem 20 alunos-oficiais em treinamento nos estados da Paraíba e Minas Gerais. "É emocionante estar aqui na condição de governadora neste momento emblemático na vida de vocês. Sei que não foi fácil chegar até aqui. O Corpo de Bombeiros é uma instituição estratégica e muito querida pela sociedade. Integra o sistema de segurança do Estado e tem o importante papel de proteger as pessoas e promover mais segurança e paz ao RN. Zelem pelo CBM", disse a chefe do Executivo.

A turma é composta por 134 homens e 16 mulheres, que passaram no concurso público realizado em 2017, e durante 10 meses terão 1.900 horas-aula de treinamento e capacitação. Com aulas de combate a incêndio, salvamento terrestre, aquático, veicular, em altura, busca, resgate e salvamento, atendimento pré-hospitalar, sistema de combate a incêndio e pânico, legislação, treinamento físico militar, defesa civil.

Comandante do CBM, coronel Luiz Monteiro, reforçou as palavras da Governadora: vocês são os futuros soldados do fogo. São 150 guerreiros e guerreiras que serão formados para proteger a vida e o meio ambiente. Esta é a maior turma de praças na história do CBM RN que existe há 104 anos" destaca.

Luiz Monteiro agradeceu a govenadora pelo articulação multi-institucional, incluindo as secretarias de Segurança Pública, de Infraestrutura - pela reforma do Centro de Formação e Aperfeiçoamento, secretaria de Planejamento, de Administração, Administração Penitenciária, comandos da PM, da Polícia Civil, ao Itep, à comissão de candidatos, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado e à decisão da Governadora de chancelar a convocação dos 332 concursados.

"Os novos militares vão permitir a interiorização dos serviços e dar mais agilidade aos atendimentos, o que pode ser o diferencial entre a vida e a morte. O CBM hoje tem unidades em seis municípios potiguares. Seremos eternamente gratos à professora Fátima Bezerra, que é a verdadeira governadora da segurança pública. Peço as bênçãos de Deus a todos", declarou o comandante.

Em seguida, o comandante fez a entrega da medalha de honra ao mérito José Osias à Governadora e ao vice-governador Antenor Roberto.