Comerciante é contido pela GCM após esfaquear duas pessoas na Cobal

Um comerciante de 69 anos, identificado como Raimundo Miguel da Silva Filho, foi contido por uma guarnição da Guarda Municipal de Mossoró, após esfaquear duas pessoas, na Cobal, em Mossoró.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (18). De acordo com o subinspetor da Guarda Municipal de Mossoró, Jaemerson Sena. O idoso teria chegado para trabalhar por volta das 3h30. Por volta dessa hora começou a discussão entre ele e as vítimas, dois homens de 27 e 66 anos.

Ainda de acordo com Sena, foi apurado no local que Raimundo é conhecido por ser um homem trabalhador e há tempos as vítimas faziam brincadeiras de mal gosto e o ofendiam com palavras de baixo calão.

O homem de 27 anos foi atingido com 3 facadas nos braços e no rosto e o de 66 foi atingido com apenas uma no tórax. Ambos foram socorridos pelo Samu para o Hospital Regional Tarcísio Maia e não correm risco de morte.

A ação rápida da Guarda Municipal de Mossoró, conseguiu evitar que a situação tivesse um desfecho pior.

Raimundo foi conduzido pela própria GCM à Delegacia de Plantão, onde foi registrada a ocorrência. Ele poderá responder por lesão corporal grave ou por tentativa de homicídio.