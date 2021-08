Incêndio em Areia Branca volta a ser controlado, informa o Corpo de Bombeiros

Em contato com Portal Mossoró Hoje, o Capitão Neves Monteiro informou que o incêndio, iniciado na segunda-feira (16), na região da praia de Morro Pintado, foi controlado no final da tarde desta quarta-feira (18) e que a guarnição está apenas realizando os procedimento finais para retornar à Mossoró. O CBM não soube informar o que teria provocado a queimada, que contou com a ajuda de brigadista de empresas da região para ser controlada.