TJP julga nesta quinta-feira (19) homem que tentou matar outro por vingança

Acontece nesta quinta-feira (19), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, o júri popular de Eberton Fábio da Silva, conhecido por Fabinho, de 33 anos.

Ele será julgado pela tentativa de homicídio de Lindemberg Bezerra de Araújo, crime ocorrido no dia 28 de março de 2008, no Bar de Monique, no Sumaré, em Mossoró.

O julgamento está previsto para ser iniciado às 9h, com a escolha das sete pessoas que irão compor o conselho de sentença, sob o comando do juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

O réu será defendido por um defensor público, enquanto a acusação ficará por conta do Ministério Público do Rio Grande do Norte, representado pelo promotor público, Ítalo Moreira Martins.

O CRIME

O crime aconteceu no dia 28 de março de 2008, no Bar de Monique, no Sumaré. De acordo com a denúncia do MPRN, na ocasião, Lindemberg Bezerra bebia no local, quando decidiu ir até a sua residência pegar mais dinheiro.

Ao retornar, enquanto ainda encostava sua bicicleta no local, foi surpreendido por Eberton Fábio, que passou a desferir golpes de faca contra ele. Mesmo após a vítima cair no chão, o agressor desferiu mais uma facada.

O réu só não conseguiu efetuar a morte de Lindemberg, porque foi contido por um amigo. Em seguida, fugiu do local, temendo ser preso.

Ainda de acordo com o MPRN, as investigações apontaram que o crime teria sido cometido por vingança.

Eberton havia se desentendido anteriormente com um irmão de Lindemberg e, por este motivo, quis se vingar, do desafeto matando o irmão dele.

Diante dos fatos, a promotoria irá pedir a condenação do réu por homicídio em sua forma tentada, com duas qualificadoras, sendo estas a motivação torpe (vingança) e por cometida por meio de emboscada, sem que a vítima tivesse chances de se defender.