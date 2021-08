Com intuito de garantir atendimento especializado a todos os usuários que necessitam de reabilitação, A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria de Saúde, por meio do Previne Brasil, disponibiliza atividade de Hidroginástica, que tem como público alvo pacientes da fisioterapia, e os idosos com dificuldades de mobilidade.

A ação tem como objetivo, dar celeridade aos atendimetos, e ao mesmo tempo diminuir a fila de espera de pacientes da fisioterapia , pois, a procura pelo serviço é muito grande, e às aulas de hidroginástica chegam como um reforço para suprir toda a demanda, sendo mais uma opção para o tratamento dos usuários.

“Ampliamos a oferta dos serviços com a Hidroginástica, para ajudar a cumprir com toda a demanda dos pacientes. A atividade está dando certo, chegando naqueles que mais necessitam. As sessões de fisioterapia são de alto custo, porém, no município são realizadas de forma gratuita pelo o SUS, sendo mais um avanço na saúde pública do município" destaca a Prefeita Cinthia Sonale.

Dentro da piscina, os exercícios aquáticos são para os membros inferiores e superiores, coluna vertebral e core, indicados para auxiliar na reabilitação clínica e motora dos pacientes. todos os movimentos são supervisionados e realizados com a ajuda um Profissional de Educação Física.

A Fisioterapia com Hidroginástica acontece no Espaço Verde, toda segunda e quarta-feira com turmas ás 16:30h e às 17:30h.

Para participar das sessões de hidroginástica, os interesados devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde, na UBS Ana Maria Gonçalves, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h, e realizar agendamento prévio da consulta, mediante a apresentação do RG, CPF, Cartão do Sus e encaminhamento médico ou do Fisioterapeuta.