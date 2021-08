Mossoroense é morto a tiros na praia de Ponta do Mel, em Areia Branca

O crime aconteceu por volta das 4h desta quinta-feira (19). De acordo com informações da Polícia Militar, suspeitos chegaram ao local procurando um ex-cunhado da vítima. Perguntaram sobre ele e como não obtiveram resposta, atiraram contra Airton Sinézio Bezerra, de 48 anos, que morreu no local. Os criminosos fugiram em seguida. O corpo de Sinézio foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exames.