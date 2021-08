Tibau recebe visita de professores da Ufersa do projeto Hospital de Território

De acordo com a secretária de saúde, Márcia Cristina Alves, a visita faz parte do projeto Hospital de Território que a Ufersa e a Sesap estão desenvolvendo. “A visita aos municípios é para verificar a possibilidade de implantação do mencionado projeto”, disse a secretária. Ela ressaltou ainda que após a visita, a Ufersa vai avaliar e também realizar a segunda oficina que contará com equipe de saúde e pessoal da secretaria municipal de saúde do município.