Sesap realiza mutirão de vacinação contra covid; 61.628 pessoas estão em atraso com a D2

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) vai realizar um mutirão para mobilização de vacinação para as pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. A estimativa atual é que 61.628 pessoas ainda precisam completar seu esquema vacinal.

Segundo a Sesap, nos dois próximos sábados, dia 21 e 28 de agosto, os pontos de vacinação estarão abertos das 8h às 17h para aplicar exclusivamente a D2 em todos os municípios do RN.

Em Mossoró, o Ginásio do Sesi e o Ginásio Municipal Pedro Ciarline estarão abertos para aplicação da D2. Porém coordenador de imunização do município, Etevaldo de Lima, destaca que Mossoró já realiza essa mobilização diariamente convocando a população para a segunda dose.

“A Sesap orienta que os municípios realizem o dia D no próximo sábado e no sábado seguinte esse mutirão, um dia D de vacinação. Mas aqui em Mossoró é importante também destacar não fazemos só um dia D, Mossoró é de A a Z, porque de domingo a domingo o público está com a sua segunda dose em atraso e convocado a buscar a vacinação, o município tem feito todas as estratégias pra estar ofertando essa vacina, pra estar atualizando essa situação vacinação desse público que está com a segunda dose em atraso” ressalta Etevaldo.

Segundo especialistas, mesmo fora do prazo, é preciso completar a imunização para obter uma boa resposta imune. A imunização só está completa com a aplicação das duas doses.

Através de discussão na Câmara Técnica da Vacina, a Sesap recomenda e solicita que todos os municípios do RN, através das Secretarias Municipais de Saúde, mobilizem suas equipes a fim de sensibilizar a população para tomar a segunda dose da vacina Covid-19, a fim de completar o esquema vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde.

"A ideia é que os municípios lancem mão de estratégias, como a realização de busca ativa, procurando as pessoas em seus domicílios, ligando ou mandando mensagem, para que quem já está em tempo oportuno da aplicação da segunda dose possa ter a garantia da efetivação de sua imunização nos próximos dias. Queremos mobilizar o maior número de pessoas pra garantir o acesso a segunda dose e acreditamos também que ainda no mês de agosto conseguiremos vacinar toda a população adulta maior de 18 anos, com pelo menos a primeira dose da vacina", disse a coordenadora de vigilância em saúde da Sesap, Kelly Lima.

A Sesap vai distribuir, nesta quinta-feira (19), 155.775 doses de imunizantes contra a Covid-19 para todos os municípios potiguares. O lote é todo destinado à D2.