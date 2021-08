Usuários do Nota Potiguar poderão trocar pontos por vouchers para bares e restaurantes

O Governo do Rio Grande do Norte lançou nesta quinta-feira (19) a segunda etapa do Programa de Incentivo e Fomento ao Turismo, um dos setores da economia mais afetados pela pandemia da covid-19.

A nova etapa terá investimento de R$ 1 milhão, através do programa Nota Potiguar, e vai ampliar o número de empresas participantes na primeira etapa.

"Estamos dando passos consistentes para a retomada deste setor que é um dos mais importantes da economia. O turismo foi o setor mais afetado pela pandemia, mas o Governo não ficou parado. Realizamos a primeira fase com redução do ICMS da energia elétrica, incluímos no Nota Potiguar os setores de hospedagens e passeios, realizamos capacitação para dois mil profissionais, estimulamos o turismo interno, trouxemos o Rally dos Sertões, o maior das Américas, realizamos o Band Verão", elencou a governadora Fátima Bezerra ao citar algumas iniciativas da gestão na solenidade de lançamento no Centro de Convenções de Natal.

Nesta segunda fase, o Governo amplia a troca de pontos acumulados no programa Nota Potiguar para atender além dos passeios turísticos e meios de hospedagem, as agências de viagens, bares e restaurantes.

Agora o consumidor cadastrado no Nota Potiguar passará a ter direito a vouchers no valor de R$ 100,00, R$ 150,00 e R$ 200,00 ao acumular 10, 15 e 20 pontos. Cada ponto corresponde a R$ 50,00 em compras com emissão da nota fiscal.

"O investimento será de R$ 1 milhão até dezembro próximo. O maior já feito diretamente no setor", ressaltou a professora Fátima Bezerra. Para aderir, os beneficiários deverão se cadastrar no site da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

A secretária de Estado do Turismo, Ana Maria da Costa, disse que o programa favorece a retomada da atividade e o chamamento público para adesão ao programa está disponível a partir de hoje no site da Setur.

Ela acrescentou que o RN vem mostrando sinais de recuperação com significativo aumento de pousos no aeroporto de São Gonçalo do Amarante.

"Temos crescimento acima da média do Brasil e acreditamos que vai crescer ainda mais. As medidas tomadas pelo Governo do Estado junto aos operadores do setor já dão resultado, inclusive com o aumento da malha viária com um voo regular Natal-Mossoró que será inaugurado na próxima segunda-feira (23)".

O secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, registrou que a segunda fase é "fruto do trabalho integrado entre pastas do Governo, como orienta a governadora Fátima Bezerra”.

Ele ressaltou que o sucesso do programa Nota Potiguar tem 286 mil usuários cadastrados, já premiou 550 pessoas e repassou R$ 2,4 milhões em prêmios no valor de R$ 1 mil, R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 50 mil.

Para o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, a iniciativa do Governo é da maior importância. Ele elogiou a disposição da gestão estadual em buscar o diálogo com o setor privado, "inclusive diante da pandemia. Fomos parceiros do Governo no Plano de Recuperação da Economia e na capacitação de 2.300 profissionais do turismo. A governadora pode contar sempre com a Fecomércio para trabalhar pelo desenvolvimento, emprego e renda em nosso Estado.”

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no RN, Paolo Passarielo, afirmou que a inclusão do segmento de alimentação "chega em bom momento e é de grande importância porque injeta recursos no setor mais afetado na pandemia. Agradecemos e ficamos à disposição do Governo para ações em apoio ao turismo”.