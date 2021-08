Eventos com até 450 pessoas podem ser realizados a partir de hoje (20) no RN

Eventos de massa, sociais, recreativos e similares com até 450 pessoas, estão liberados a partir desta sexta-feira (20) no Rio Grande do Norte.

Conforme o cronograma publicado no Decreto Nº 30.676, de 22 junho de 2022, a partir de hoje está permitida a realização de eventos com presença de até 450 pessoas, observada a ocupação máxima de 60% da capacidade do local.

De acordo com o decreto, a retomada dos eventos está condicionada ao indicador composto da pandemia local que deve estra na cor verde claro ou verde escuro, ou seja, que o município esteja classificado como risco baixo ou moderado para contaminação com o coronavírus.

Segundo o governo do estado, os protocolos estabelecidos, como uso de máscara e distanciamento, devem ser mantidos. A fiscalização será feita pela operação Pacto Pela Vida.

Os produtores de eventos e donos de estabelecimentos onde estes serão realizados, deverão se responsabilizar pela manutenção dos protocolos sanitários.

O cronograma é composto de outras 4 fases, que aumentam gradativamente a quantidade de público permitido nos eventos. Hoje se inicia a fase 3, a última fase está prevista para o dia 17 de setembro, com a liberação de 100% do público.