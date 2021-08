Pela 2˚ vez em 2021, RN não registra mortes por Covid em 24 horas

É a segunda vez que o estado não registra nenhum óbito em 24h, em 2021, a primeira foi na última segunda-feira (16). Desde novembro de 2020 o RN vem registrando mortes diárias por Covid. Ainda de acordo com o Boletim Epidemiológico da Sesap, 205 novos casos foram registrados, somando assim um total de 363.436 casos desde o início da pandemia. Com relação aos óbitos, são 7.238 no total. A taxa de ocupação de leitos críticos das unidades públicas de saúde no RN é de 36,8%, registrada no fim da manhã de hoje. Pacientes internados em leitos clínicos e críticos somam 151.

Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada nas últimas 24 horas no Rio Grande do Norte, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (20), pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap).

É a segunda vez que o estado não registra nenhum óbito em 24h, em 2021, a primeira foi na última segunda-feira (16). Desde novembro de 2020 o RN vem registrando mortes diárias por Covid.

Ainda de acordo com o Boletim Epidemiológico da Sesap, 205 novos casos foram registrados, somando assim um total de 363.436 casos desde o início da pandemia. Com relação aos óbitos, são 7.238 no total.

A taxa de ocupação de leitos de UTI nas unidades públicas de saúde no RN é de 36,8% de acordo com dados do Regula RN.

Em Mossoró, graças a essa diminuição de casos e óbitos, o Hospital São Luiz, administrado pela APAMIM, referência no tratamento da Covid na região oeste, está sendo devolvido nesta sexta-feira (20), aos proprietários originais e o contrato encerra no próximo dia 30.

Após o o encerramento de contrato de arrendamento do Hospital São Luiz, a partir de agora, serão mantidos pelo Estado e Município, vinte leitos de UTI na Maternidade Almeida Castro.