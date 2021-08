Grossos tem 70% da população parcialmente imunizada e é destaque na vacinação estadual

No Município de Grossos, segundo dados divulgados pela plataforma RN mais Vacina, 5.601 pessoas acima de 18 anos, já tomaram pelo menos a primeira dose contra Covid19, o que corresponde um total de 70% da população parcialmente imunizada.

Ainda de acordo com o RN Mais Vacina, 2.257 pessoas, já estão totalmente vacinadas com as duas doses da vacina contra a covid19, o que corresponde a quase 30% da população que completaram o esquema vacinal contra a doença, garantindo imunização completa contra o vírus.

Outras 187 pessoas também já garantiram a imunização com a vacina de doses única.

Desde janeiro, quando chegaram as primeiras doses, a Prefeitura de Grossos e as equipes da secretaria de saúde se empenharam em dar rapidez e agilidade a vacinação, para que o mais rápido possível a população já estivesse vacinada.

Assim que recebem as remessas de doses, a equipe de vacinadores da secretaria municipal de saúde, convoca toda a população. Organiza a logística e rapidamente todas as doses são aplicadas, tanto na cidade quanto na zona rural.

Graças ao trabalho da prefeitura em dar celeridade na vacinação, Grossos é um dos municípios do RN que mais vacina contra a Covid19, e foi destaque na corrida de vacinação exibida na Inter TV Cabugi. Por dois dias seguidos, o município permaneceu em primeiro lugar como a cidade que mais a avançou na vacinação contra o coronavírus.

A prefeita Cinthia Sonlae comemora o número de pessoas vacinadas no município " Estou muito feliz que às ações da Secretaria de Saúde estão surtindo efeitos. O número de pessoas totalmente vacinadas mostram que estamos no caminho certo no combate à pandemia, e estamos avançando sempre na vacinação contra a covid19, fato é, que já ampliamos a faixa de idade para 18 anos, e esperamos logo logo, avançar e imunizar toda a população” disse a Prefeita.

A chefe do executivo lembra que apesar dos números expressivos da vacinação, é preciso manter os cuidados e a prevenção contra a Covid19.

“O uso da máscara, higienização das mãos, e o distanciamento social, ainda são recomendados como protocolos de segurança contra o coronavírus, para todas as pessoas que estão totalmente vacinadas, como recomenda os órgãos de saúde, por isso peço que todos continuem fazendo sua parte na luta contra a pandemia” destaca.