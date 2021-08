Prefeitura troca bomba d’água da Vila Paraíba e garante abastecimento

A Prefeitura de Serra do Mel teve que adquirir um conjunto de motobomba para realizar a substituição da bomba antiga do poço da Vila Paraíba que apresentou defeito e com isso prejudicou o abastecimento d’água na vila.

No entanto, a gestão municipal imediatamente autorizou a compra de um novo equipamento, contratou uma empresa para retirada da bomba defeituosa e colocar a nova para que os moradores da vila não ficassem prejudicados devido a falta de água.

“Os problemas acontecem, mas temos sido atentos para procurar resolver da maneira mais rápida possível, assim que a gestão fica ciente”, disse o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo.